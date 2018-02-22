Лондон, 22 февраля, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Британский сторожевой корабль Mersey и вертолет Wildcat сопроводили три российских корабля, следовавших через пролив Ла-Манш, сообщает 22 февраля пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Великобритании.

Geograph.org.uk Сторожевой корабль Mersey

«Базирующийся в Портсмуте Mersey и его экипаж в составе 34 человек прервал обычное патрулирование с целью обеспечения охраны рыболовного промысла в территориальных водах и отправился на встречу российскому трио, в то время как они приближались к проливу», — указано в сообщении ВМС.

Британская пресс-служба указала, что были сопровождены разведывательный корабль «Адмирал Федор Головин», большой десантный корабль «Александр Отраковский» и средний морской танкер «Ельня».

Напомним, с начала российской военной операции в Сирии боевые и транспортные корабли ВМФ России регулярно проходят через пролив Ла-Манш, следуя в Средиземное море.

Российские корабли выполняют при этом как задачи снабжения российской группировки в Сирии так и боевые задачи уничтожения террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, проход кораблей ВМФ России всякий раз вызывает бурную реакцию европейских СМИ.