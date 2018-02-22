Рамалла , 22 февраля, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас отправился в американский госпиталь для прохождения запланированного медицинского обследования, заявил высокопоставленный палестинский чиновник, 22 февраля сообщает Reuters.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

«Он сейчас в госпитале, проходит обычную проверку», — заявил официальный представитель Палестины, не уточнив детали.

Напомним, Аббас стал палестинским президентом в 2004 году после смерти бывшего председателя Палестинской национальной администрации (ПНА) Ясира Арафата. Аббас продолжил мирные переговоры с Израилем, однако в 2014 году переговоры были прекращены.

82-летний Аббас обратился к Совету Безопасности США в Нью-Йорке 20 февраля 2018 года и призвал провести международную конференцию в середине 2018 года, чтобы возобновить мирный процесс с Израилем.

Аббас должен был покинуть США и направиться с официальным визитом в Венесуэлу, заявили в офисе президента Палестины в Рамалле. Официальный визит в Венесуэлу должен был начаться 21 февраля.