Санкт-Петербург, 22 февраля, 2018, 22:54 — ИА Регнум. 22 февраля на стадионе «Крестовский» был разыгран ответный матч 1/16 финала ЛЕ между командами «Зенит» и «Селтик». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «сине-бело-голубых». Фотокорреспондент ИА REGNUM показывает самые захватывающие моменты матча.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки Зенита Александр Кокорин и Селтика Кристоффер Айер (слева направо) в матче 116 финала Лиги Европы УЕФА между командами Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и Селтик (Глазго, Шотландия)

В день своего рождения на 8-й минуте сербский защитник Бранислав Иванович открыл счет, замкнув навес Леандро Паредеса с углового — 1:0. Через 19 минут опорный полузащитник сборной России Далер Кузяев вывел «Зенит» вперед в двухматчевом противостоянии — 2:0. На экваторе второго тайма Александр Кокорин довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Зенит"/"Селтик»)

Удары 9/6

Удары в створ 5/3

Владение 36%/64%

Фолы 10/13

Голами отметились Бранислав Иванович (8), Далер Кузяев (27) и Александр Кокорин (61).

Составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Кришито, Мевля, Иванович, Маммана, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Ригони, Кузяев, Кокорин, Заболотный.

«Селтик»: де Врис, Шимунович, Лустиг, Айер, Тирни, Браун, Нтчам, Макгрегор, Форрес, Коуасси, Дембеле.

Главный арбитр матча: Антонио Матеус Лаос.

Предупреждения: Кузяев — 11, Паредес — 21, Коуасси — 36, Дембеле — 45.

Голы: Иванович 8 — 1:0, Кузяев 27 — 2:0, Кокорин 61 — 3:0.