Кому СИЗО, кому залог: суд избрал меру пресечения всем фигурантам дела МДТ
Санкт-Петербург, 22 февраля, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вечером 22 февраля избрал меру пресечения еще двоим фигурантам громкого уголовного дела о мошенничестве при выполнении госконтракта по строительству нового здания Малого драматического театра — Театра Европы.
Ранее суд распорядился взять под стражу на два месяца Максима Корнеева, владельца компании ООО «СтройСоюз СВ», которая была подрядчиком Минкультуры по строительству нового здания Театра Льва Додина в Санкт-Петербурге.
Гендиректора компании ООО «М-Проект» Александра Пучкова суд решил заключить под стражу сроком на два месяца, по 20 апреля 2018 года с содержанием в СИЗО, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Еще одна подозреваемая в хищении бюджетных средств, предприниматель и компаньон Корнеева и Пучкова — Ольга Шарикова — получила от суда меру пресечения в виде залога в размере 2,5 млн рублей. Следствие настаивало на домашнем аресте Шариковой, но суд решил иначе.
Напомним, следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») по факту хищения не менее 45 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию новой сцены МДТ — Театр Европы на Звенигородской улице Петербурга.
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По данным следствия, деньги, похищенные при реализации проекта, были использованы лицами, действующими от имени компаний «СтройСоюз СВ» и «М-Проект», на покупку предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса и яхты.