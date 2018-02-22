Санкт-Петербург, 22 февраля, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вечером 22 февраля избрал меру пресечения еще двоим фигурантам громкого уголовного дела о мошенничестве при выполнении госконтракта по строительству нового здания Малого драматического театра — Театра Европы.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Ранее суд распорядился взять под стражу на два месяца Максима Корнеева, владельца компании ООО «СтройСоюз СВ», которая была подрядчиком Минкультуры по строительству нового здания Театра Льва Додина в Санкт-Петербурге.

Гендиректора компании ООО «М-Проект» Александра Пучкова суд решил заключить под стражу сроком на два месяца, по 20 апреля 2018 года с содержанием в СИЗО, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Еще одна подозреваемая в хищении бюджетных средств, предприниматель и компаньон Корнеева и Пучкова — Ольга Шарикова — получила от суда меру пресечения в виде залога в размере 2,5 млн рублей. Следствие настаивало на домашнем аресте Шариковой, но суд решил иначе.

Напомним, следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») по факту хищения не менее 45 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию новой сцены МДТ — Театр Европы на Звенигородской улице Петербурга.

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По данным следствия, деньги, похищенные при реализации проекта, были использованы лицами, действующими от имени компаний «СтройСоюз СВ» и «М-Проект», на покупку предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса и яхты.