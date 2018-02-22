Москва, 22 февраля, 2018, 23:49 — ИА Регнум. Военное усиление США и НАТО в ряде регионов мира свидетельствует о том, что Вашингтон всерьёз готовится к масштабным наступательным действиям. Об этом 22 февраля заявил член Совета Федерации РФ Игорь Морозов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Army.mil Американские солдаты

«Бюджет, который определён Конгрессом последние три года, наращивает финансирование военного присутствия США в Европе. Это военное присутствие усиливается новым боевым потенциалом. Уже на 2019 год на 13% увеличилось финансирование военного присутствия США — идёт вновь переброска военной техники, только сейчас перебросили кадрированную тяжёломеханизированную бригаду, теперь новая бригада с новой боевой техникой, с ракетным потенциалом также предполагается для перевода в Западную Европу», — заявил Морозов.

Стратегия НАТО полностью идёт в фарватере той американской политики, которая объявлена во всех последних руководящих документах США в области обороны: стратегии безопасности, военной доктрине и ядерной стратегии. И вопреки предвыборным обещаниям президента США Дональда Трампа, военное присутствие США увеличивается во всех ключевых точках не только количественно, но и качественно, указал сенатор.

«Мы видим, что в Европе уже сформировались два новых штаба: северный и южный. Мы видим, что противоракетная оборона, первый позиционный район, уже находится вблизи наших границ. Второй будет открыт в Польше в этом году. Мы видим, что многонациональные силы в виде батальонов находятся опять же рядом с нашими границами в странах Прибалтики и Польши. И вот теперь новые решения саммита министров обороны НАТО прямо свидетельствуют о том, что развивается система управления НАТО у наших границ», — продолжил Морозов.

Такое активное наращивание военной инфраструктуры НАТО и продвижение её к границам России свидетельствует только об одном: речь идёт уже не просто об условной политике «сдерживания», но об откровенном устрашении геополитических противников Вашингтона. При этом то, что США готовятся в этой акции устрашения к каким-то новым действиям уже видно совершенно наглядно, отметил он.

«Что происходит сегодня? Увеличение на 3 тыс. военнослужащих в Афганистане, в Сирии объявлено военное присутствие на неопределённое время, пока не стабилизируется политическая ситуация. Хотя, казалось бы, какое это отношение имеет к борьбе с международным терроризмом. И вот теперь увеличение военного потенциала личным составом говорит о том, что американцы готовы к очень серьёзным наступательным действиям», — подчеркнул он.

«89 млрд долларов выделены на военные операции за рубежом. Это почти два наших военных бюджета! Где собрались американцы воевать? На Ближнем Востоке, юго-восточной Азии, или на Украине? Поэтому мы должны задумываться и корректировать свои военные документы», — заключил Морозов.

Напомним, ранее министры обороны стран-членов НАТО утвердили идею создания двух новых штабов на территории Европы. Кроме того, альянс запланировал создать собственный центр по борьбе с киберпреступностью. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, решение о модернизации командной структуры НАТО связана с изменившейся ситуацией в сфере безопасности в Европе.