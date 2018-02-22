Екатеринбург, 22 февраля, 2018, 22:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялась презентация коллективной монографии «Украинство — кем и зачем оно сконструировано». Мероприятие прошло в «Доме актёра» и продолжалось более двух часов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев В фойе зала Дома актёра после презентации

Организаторы сообщили, что дата проведения презентации была выбрана не случайно. Она приурочена к событиям в Киеве конца февраля 2014 года, в результате которых на Украине произошёл государственный переворот и к власти пришли русофобские силы, развязавшие войну в Донбассе.

Работу представили активисты свердловского отделения общественной организации «Суть времени» и один из соавторов книги, представитель коммуны «Александровская слобода» Андрей Берсенев. В ходе выступления была также представлена визуальная презентация.

Андрей Берсенев отметил, что пора отойти от поверхностного обсуждения данной проблемы. Он подчеркнул, что данная книга не про историю Украины, а о конструкте «украинство», который создавался в течение нескольких столетий разными силами. Андрей Берсенев рассказал о роли униатской церкви в создании данного конструкта, Польши, Австро-Венгерской империи и представителей интеллигенции в самой России.

Организаторы подчеркнули, что русофобская вакханалия, которая развернулась на Украине после госпереворота, является прямым результатом внедрения этого конструкта. Также было отмечена актуальность данной работы для нашей страны, так как и в современной России можно наблюдать проявления регионального сепаратизма, которые подобно «украинству» создают свои конструкты.

После презентации была представлена возможность гостям мероприятия высказаться и задать вопросы. Все они отметили масштабность, качество и актуальность проделанной работы. Некоторые высказали свои пожелания, в частности предлагалось создать видеоролик о монографии и создать на её основе аудиокнигу.

Отметим, что коллективная монография «Украинство — кем и зачем оно сконструировано» — это междисциплинарное исследование авторов из движения «Суть времени» под руководством аналитиков МОФ «Экспериментальный творческий центр» и Сергея Кургиняна. Предметом исследования коллектива была не история Украины, которая сложна, трагична и запутана, а ее долгоиграющий суррогат — конструкт, родивший и чудовищный украинский национализм времен Великой Отечественной войны, и политическую реальность современной Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые монография была представлена 11−12 октября в ходе научно-практической конференции в Москве. Тогда свою работу представляли авторы, которые подчеркивали, что их труд посвящен не истории Украины, а тому конструкту, который не одно столетие внедряли в сознание проживающих на этой территории людей для обращения их в ярых противников России и всего русского. Также монография получила высокую оценку со стороны представителей науки и политологов.