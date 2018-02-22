Абуджа, 22 февраля, 2018, 21:57 — ИА Регнум. В Нигерии более 100 учениц числятся пропавшими без вести после нападения боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на деревню Дапчи в штате Йобе, 22 февраля сообщает Associated Press.

Heinrich-Böll-Stiftung Нигерия

Один из родителей похищенной девушки Башир Манцо заявил, что родители составили список из 101 пропавшего ребенка и передали его губернатору штата Йобе Ибрагиму Гайдаму.

Напомним, 19 февраля боевики совершили нападение на колледж-интернат для девочек в деревне Дапчи, расположенной на северо-востоке Нигерии.

Ранее официальные представители штата Йобе заявили, что боевики похитили около 50 девушек из деревни Дапчи.

«Я разделяю страдания всех родителей и опекунов пропавших девочек. Я хотел бы заверить их, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить безопасное возвращение всех девочек», — заявил президент Нигерии Мохаммаду Бухари.

В апреле 2014 года боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили 276 учениц из школы-интерната в городе Чибок, расположенного в северо-восточном штате Борно, который граничит со штатом Йобе.

Большинство похищенных школьниц удалось вернуть домой, однако около 100 девочек до сих пор находятся в плену. За последние несколько лет экстремистская группа похитила тысячи человек.