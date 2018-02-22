Москва, 22 февраля, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 февраля вручит «Золотую Звезду» Героя России родственникам погибшего в Сирийской Арабской Республике военного лётчика Романа Филипова. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Сообщается, что 23 февраля в Кремле состоится церемония вручения государственных наград Российской Федерации, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества.

В ходе этой церемонии российский лидер, в частности, передаст «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии военного летчика, гвардии майора Романа Николаевича Филипова.

Кроме того, Путин вручит орден Ушакова крейсеру «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», орден Нахимова гвардейскому ракетному крейсеру «Варяг».

Также орден Суворова будет вручен Краснознаменному Южному военному округу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористы в Сирии сбили российский самолет Су-25 ВКС России в небе над зоной деэскалации «Идлиб» 3 февраля. Филипов успел катапультироваться, но приземлился на территорию, контролируемую террористами. Он принял неравный бой и геройски погиб.