Екатеринбург, 22 февраля, 2018, 22:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге есть свой Арбат, уральский. Речь об улице Вайнера. Эта улица ведёт свой отсчёт с середины XIX века. Своё нынешнее название обрела в 1919 году, в честь большевика Леонида Вайнера.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вайнера, 24

В 1990-х здесь были торговые ларьки. В 2000-х улицу реконструировали, сделали практически полностью пешеходной, разбили клумбы, поставили статуэтки, лавочки, оборудовали фонтан. Она стала хорошим местом для прогулок, но своего торгового назначения так и не потеряла.

Также здесь речь пойдёт об улице 8 Марта, которая идёт параллельно улице Вайнера. Предлагаем вашему вниманию фотографии из самого сердца Екатеринбурга. Здесь и особняки, которым уже больше 100 лет, и сравнительно новые постройки.