Степанакерт, 22 февраля, 2018, 18:36 — ИА Регнум. На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха, расположенной в северо-восточном направлении, утром 22 февраля в результате выстрела противника погиб военнослужащий Григор Егоян (1998 г.р.).

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Как сообщили в пресс-службе министерства обороны Нагорного Карабаха, ведется расследование для выяснения деталей инцидента.

Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян уже подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, Григор Егоян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги».

Последний раз карабахская сторона сообщала о смерти военнослужащего в результате действий противника 7 февраля.

«На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха, расположенной в южной части, 7 февраля в 13:50 в результате выстрела противника был убит военнослужащий Айк Калантарян (1998 г.р.)», — говорилось в сообщении.