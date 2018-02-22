Санкт-Петербург, 22 февраля, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Корнеева, владельца компании ООО «СтройСоюз СВ», которая была подрядчиком Минкультуры по строительству нового здания Театра Европы в Санкт-Петербурге.

За колючей проволокой

Как сообщила 22 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, защита Корнеева просила для него домашнего ареста или освобождения под залог, но суд отправил главного фигуранта резонансного дела в СИЗО №3. Корнеев арестован на два месяца, по 20 апреля 2018 года.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения еще двум фигурантам этого уголовного дела.

Как считает следствие, в период с октября 2015 по март 2016, с корыстной целью распоряжения похищенными денежными средствами как своими собственными, Максим Корнеев совершил мошенничество.

По данным следствия, путем обмана и злоупотребления доверием Корнеев похитил денежные средства ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Минкультуры России, выделенные в рамках реализации ФЦП «Культура России» (на 2012−2018 годы) из федерального бюджета.

Деньги на общую сумму не менее 45 538 000 рублей были перечислены на счет ЗАО «Театрально-декорационные мастерские», а затем на счет ООО «СтройСоюз СВ».

Обвинение Корнееву предъявлено 21 февраля, вину он не признаёт.

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Напомним, следственной службой УФСБ России расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество») по факту хищения не менее чем 45 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию новой сцены МДТ — Театр Европы на Звенигородской улице Петербурга.

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Фигурантами уголовного дела о мошенничестве при выполнении работ по проектированию новой сцены Академического Малого Драматического театра — Театра Европы «являются представители коммерческих компаний, привлеченных к проектным работам на договорной основе», уточнили в ФСБ.

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В Северо-Западной дирекции, которая является заказчиком стройки, ИА REGNUM сообщили, что оказывают правоохранительным органам «содействие в расследовании обстоятельства, где обманным путем недобросовестные подрядные организации пытались нажиться на бюджетном финансировании».

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Возведение нового здания театра началось ещё 16 декабря 2015 года на Звенигородской улице, 7А, однако работы на объекте долгое время велись без разрешительных документов. Сначала новую сцену театра возводило ООО «СтройСоюз СВ», оно же было субподрядчиком на разработку проекта. Однако затем контракт с этой компанией был расторгнут по инициативе Минкультуры из-за срыва срока выполнения работ. Разрыв контракта повлек за собой судебные разбирательства.