Смоленск, 22 февраля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Смоленские школьники могут остаться без уроков до 28 февраля. Как сообщает ГТРК «Смоленск», рекомендацию отменить занятия из-за холодов получили главы образовательных учреждений областного центра. Занятия для учеников 1−4-х классов предлагают отменить, если температура опустится до минус 20 °C и ниже, а для 5−11-х классов — при минус 25 °C и ниже.

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Напомним, уже завтра температура воздуха в регионе может опуститься до минус 27°, синоптики обещают, что морозы продержатся до конца февраля.