Вашингтон, 22 февраля, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с испанским спутником PAZ компании Hisdesat. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба SpaceX.

SpaceX Старт ракеты-носителя Falcon 9

Сообщается, что ракета-носитель SpaceX с испанским спутником PAZ успешно стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

При этом пуск был запланирован на 18 февраля, но он был отложен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала сверхтяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX. При этом сверхтяжелая ракета вывела на орбиту весьма своеобразный груз — красный автомобиль Tesla Roadster с облачённым в скафандр манекеном на месте водителя.