Москва, 22 февраля, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 перебазированы в Сирию для тестирования в «реальных условиях», сообщает 22 февраля агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник Минобороны РФ.

Dmitry Zherdin Многоцелевой истребитель Су-57

Напомним, 21 февраля местные жители опубликовали в соцсетях видеозапись прилета на авиабазу Хмеймим в Сирии многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.

Официальных сообщений о цели перебазирования новейшей авиатехники в Сирию пока не последовало, однако российские политики и военные не отрицают сам факт прибытия Су-57 в эту страну.

По разным данным, самолеты перебазированы в Сирию для тестирования в боевых условиях, однако ряд СМИ сообщает, что это стало ответом на полеты в этих районах американских стелс-истребителей.

На данный момент известно о переброске на российскую авиабазу Хмеймим двух истребителей Су-57, которые в настоящее время осуществляют программу испытаний систем вооружения истребителей пятого поколения.

Стоит отметить, что испытания экспериментальной и новейшей боевой техники и вооружения стали одной из «визитных карточек» российской военной операции в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, обозначение Су-57 было присвоено перспективным истребителям Т-50, также известным как перспективный авиакомплекс фронтовой авиации (ПАК ФА). Его тактико-технические характеристики до сих пор остаются неизвестными, однако уже сообщалось, что самолет обладает сверхманевренностью за счет двигателей с изменяемым вектором тяги. Су-57 предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей.

Ранее СМИ сообщали, что для Су-57 разрабатывается ряд новейших боеприпасов различного типа.