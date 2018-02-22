Краснодар, 22 февраля, 2018, 17:51 — ИА Регнум. В Краснодаре ректораКубанского государственного технологического университета (КубГТУ) заподозрили в хищении крупной суммы. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, следствие выяснило, что ректор получила дополнительное финансирование в виде субсидии по реализации образовательной программы. Она заключила договор с одной из организаций, а затем после выполнения части условий договора, вместе с подельниками похитила свыше 2 миллионов рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В отношении ректора вуза возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Следствие ходатайствовало о временном отстранении ее от занимаемой должности.