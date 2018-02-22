Глава самоуправления Калуги вручил паспорта 14 юношам
Калуга, 22 февраля, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Накануне Дня защитника Отечества сегодня, 22 февраля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вручил паспорта 14 молодым калужанам. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжественной церемонии также приняла участие начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге полковник полиции Любовь Первова.
Глава городского самоуправления поздравил ребят с наступающим Днём защитника Отечества.
«Сегодня этот праздник отмечают все, кто имеет любое отношение к защите страны или своей семьи, это праздник доблести, мужества, чести и любви к Родине, — подчеркнул в своём выступлении Александр Иванов. — В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий и возрастов, в том числе самых юных, таких как вы, которым только предстоит в будущем встать на защитные рубежи нашей Родины. Я поздравляю вас с этим замечательным днем и желаю, чтобы вы прежде всего хорошо учились, вели здоровый, активный образ жизни, занимались спортом, интересовались историей Калуги, а в будущем стали профессионалами в различных отраслях и прославили своими делами не только свои семьи, но и наш любимый город. Сегодня для вас не менее знаменательный день, вы становитесь полноправными гражданами России и получаете официальный документ об этом — паспорт. Вы становитесь взрослыми».
Юноши принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России.