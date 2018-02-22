Калуга, 22 февраля, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Накануне Дня защитника Отечества сегодня, 22 февраля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вручил паспорта 14 молодым калужанам. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжественной церемонии также приняла участие начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге полковник полиции Любовь Первова.

Городская дума Калуги Глава самоуправления Калуги вручил паспорта 14 юношам

Глава городского самоуправления поздравил ребят с наступающим Днём защитника Отечества.

«Сегодня этот праздник отмечают все, кто имеет любое отношение к защите страны или своей семьи, это праздник доблести, мужества, чести и любви к Родине, — подчеркнул в своём выступлении Александр Иванов. — В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий и возрастов, в том числе самых юных, таких как вы, которым только предстоит в будущем встать на защитные рубежи нашей Родины. Я поздравляю вас с этим замечательным днем и желаю, чтобы вы прежде всего хорошо учились, вели здоровый, активный образ жизни, занимались спортом, интересовались историей Калуги, а в будущем стали профессионалами в различных отраслях и прославили своими делами не только свои семьи, но и наш любимый город. Сегодня для вас не менее знаменательный день, вы становитесь полноправными гражданами России и получаете официальный документ об этом — паспорт. Вы становитесь взрослыми».

Юноши принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России.