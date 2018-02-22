Кострома, 22 февраля, 2018, 17:41 — ИА Регнум. В Костроме на 70% изношены муниципальные сети, сообщает ГТРК «Кострома». По данным телеканала, каждый год количество аварий на них увеличивается на треть.

Sibgenco.ru Капитальный ремонт магистрального трубопровода

В отопительный сезон 2014−15 годы произошло 440 повреждений, в прошлом сезоне 722, а за весь 2017 год — 1300.

Почти 10 лет муниципальные сети находились в аренде у частного предприятия, который не проводил капитальный ремонт. Поступления костромичей при оплате тепла в квартирах позволяют отремонтировать не более 10 километров труб в год — это половина, нуждающихся в капитальном ремонте сетей. Депутаты костромской областной думы обсуждают вопрос направить всю прибыль МУП «Городские сети» — 3 миллиона рублей — на необходимую замену труб.

«Если такое решение будет принято, то за 3 миллиона рублей мы постараемся отремонтировать как минимум порядка 300−400 метров тепловых сетей. В планах у нас, как минимум, не менее того, что сделано в 2017 году: в 2017 году мы отремонтировали 12 километров тепловых сетей», — отметил генеральный директор МУП «Городские сети» Денис Сорокин.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области активно реализуется политика сдерживания роста цен на топливо, что позволяет создать условия для умеренного прироста тарифов на электричество, тепло и другие энергоемкие коммунальные услуги.

Среднегодовой рост цен на розничном рынке электроэнергии для всех категорий потребителей, включая население, составит в среднем 5%. Рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций составит не более 3%.

В 2015 году платежи за коммунальные услуги в области выросли на 8,7%, в 2016 — на 4,2%, в 2017 году он составит в среднем по региону 3,7%.