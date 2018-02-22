Вильнюс, 22 февраля, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Член литовского парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Раса Юкнявичене обратилась к председателю сейма Викторасу Пранцкетису в связи с появившейся в СМИ информацией о рекомендациях разведывательных служб США не пользоваться телефонами Huawei, сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 февраля, в сейме Литвы.

Эмблема Huawei

«Поскольку работники сейма снабжены телефонами этой компании, я прошу оперативно среагировать и расследовать, не вызывают ли аппараты этого производителя мобильного оборудования угрозу для сейма в сфере кибернетической безопасности», — утверждает парламентарий.

В СМИ сообщается, что шесть должностных лиц из разных разведывательных агентств США, среди которых ЦРУ, ФБР и АНБ, заявили комитету по разведке сената, что не рекомендуют гражданам страны пользоваться смартфонами китайских производителей Huawei и ZTE.

При этом продуктами Huawei в Литве оборудована значительная часть инфраструктуры главного поставщика интернета, стационарной телефонной связи и третьего по величине мобильного оператора — Telia.