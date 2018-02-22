Ереван, 22 февраля, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Парламентская фракция блока «Елк» собирается обратиться в Конституционный суд Армении по вопросу сложившейся конституционной неразберихи вокруг выборов президента Армении. Юристы фракции уже подготовили соответствующее обращение. Об этом на своей странице в Фейсбук написал руководитель парламентской фракции блока Никол Пашинян.

Photolure Здание Конституционного суда Армении

«Мы требуем от Конституционного суда признать антиконституционными положения регламента Национального Собрания Армении, согласно которым предусматривается избрание президента в парламенте. Предлагаем провести выборы четвертого президента всенародным голосованием. Для обращения же в Конституционный суд необходимы подписи 21 депутата НС. Текст обращения в Конституционный суд Армении мы отправили представителям фракции блока «Царукян», предложив им поставить свои подписи», — отметил Пашинян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный в Армении юрист Ваге Григорян в недавнем интервью заявил, что в соответствии с положениями Конституции, в которую в 2015 году были внесены поправки, процесс избрания президента парламентом является антиконституционным. По его словам, положение об избрании президента в НС, как и другие многочисленные положения, вступают в силу только со дня вступления в должность новоизбранного президента республики. То есть до этого дня избрание президента должно состояться путем проведения общегосударственных выборов.

Фракция блока «Елк» имеет в парламенте девять депутатов. Для обращения в Конституционный суд необходимо, чтобы под обращением поставили подписи также депутаты от блока «Царукян». На голоса блока рассчитывает также правящая Республиканская партия Армении (РПА), которая выдвинула на президентский пост кандидатуру бывшего премьера Армении, посла страны в Великобритании Армена Саргсяна. Если выборы президента состоятся в парламенте, то у РПА не хватит голосов, чтобы их кандидат был избран в первом туре.

По мнению юриста Тиграна Григоряна, казус ситуации состоит в том, что одним из автором новой Конституции, в которой Ваге Григорян нашел несоответствия, является председатель КС Армении Гагик Арутюнян. Арман Григорян напомнил, что Арутюнян был главой специализированной комиссии по конституционным реформам при президенте Армении. Ещё один автор нового Основного закона, по словам нашего собеседника, Грайр Товмасян в ближайшее время станет членом КС, а через несколько месяцев, когда Арутюнян уйдет на пенсию, собирается стать председателем высшей судебной инстанции страны.

«Кроме всех политических составляющих, которые заключаются в том, что КС Армении еще никогда не выносил решения, которые идут в разрез интересам властей, я не представляю ситуации, когда председатель КС Гагик Арутюнян зачитает решение, где признает, что он и руководимая им комиссия допустили такие ляпы, которые привели к конституционному кризису. Несомненно, что если вдруг КС решит, что четвертого президента Армении должны выбирать граждане, а не парламент, то кризис неминуем», — в беседе с ИА REGNUM сказал Арман Григорян.

Выборы четвертого президента Армении были запланированы в Армении на 2 марта. Парламент должен был избрать президента 3/5 голосов. В случае второго и последующих туров ценз на избрание снижается.

9 апреля заканчиваются полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна. Тогда в стране полностью завершится процесс перехода на парламентскую форму правления. Несмотря на заверения Саргсяна о том, что он не собирается занимать премьерское кресло, в Армении практически не сомневаются, что именно действующий президент станет следующим премьер-министром страны, сохранив тем самым всю полноту власти в своих руках.