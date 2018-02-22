Великий Новгород, 22 февраля, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Новгородский районный суд взыскал 65 тыс. рублей с хозяйки обезьяны, покусавшей четырехлетнюю девочку, в пользу матери ребенка, сообщили 22 февраля в пресс-службе суда.

Макака

В своем исковом заявлении истица требовала компенсировать моральный вред, который женщина оценила в 500 тыс. рублей. Суд решил, что заявленные требования завышены и удовлетворил их частично.

По данным суда, 25 июня 2016 года мать с дочерью посетила мини-зоопарк в Можайском районе Московской области. В ходе посещения зоопарка из клетки вырвалась обезьяна породы «макака-резус» и покусала ребенка.

В результате инцидента девочке был нанесен вред здоровью, и она находилась три недели на лечении в хирургическом отделении одной из больниц города. В диагнозе отмечается, что у девочки развилась флегмона левой ноги и невротическая реакция.

Напомним, в феврале в городе Волжском мать ребенка отсудила у контактного зоопарка 10 тыс. рублей за нападение обезьяны. Животное исцарапало девочке плечо. В результате ребенку были сделаны прививки от бешенства и столбняка. В исковом заявлении женщина просила возместить 50 тыс. рублей, но суда счел требования завышенными.

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