Борисоглебский, Ярославская область, 22 февраля, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Общественная комиссия Борисоглебского района Ярославской области отказалась утверждать эскизы благоустройства центра поселка по региональному проекту «Решаем вместе!» (вариант федеральной программы «Формирование комфортной городской среды») и отправила их на доработку. Местные власти и общественность признали эскизы нереальными и нарушающими законодательство об охране памятников. Протокол заседания общественной комиссии (копия имеется в редакции) размещен на сайте районной администрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Reshaem.vmeste76.ru Эскиз благоустройства центра поселка Борисоглебский

На эскизах, в частности, авторы предлагают установить навесы, примыкающие к ансамблю памятника федерального значения — Борисоглебского монастыря (XIV — XVII вв) со стороны центрального входа. Из сухой записи протокола понятно, что присланные в район эскизы благоустройства шокировали местную власть и общественность. Приводим протокол почти полностью:

Н.В. Яблоков, глава Борисоглебского сельского поселения:

«Фор-эскизы очень красивые, но они нереальные, фантастические. Финансирование ограниченное, поэтому мы можем взять лишь отдельные элементы благоустройства. Если из тех фор-эскизов, которые представлены на сегодняшний день, мы хоть один выставим на сайт «Решаем вместе!», нас люди не поймут, потому что мы не сможем сделать и части того, что нарисовано. Необходимо фор-эскизы откорректировать, в соответствии с реальными возможностями».

Заракаев Е. В, замглавы администрации Болрисоглебского района:

«Сегодня пришла телефонограмма, в которой сказано, что необходимо утвердить фор-эскизы. Нам необходимо выбрать и утвердить два фор-эскиза».

Соловьева Н.Б., председатель Общественной палаты Борисоглебского муниципального района:

«Нельзя утверждать того, чего невозможно сделать. Люди нас не поймут. Мы можем взять за основу какие-то фор-эскизы, но убрать навесы и столбы вдоль магазинов, потому что это историческая неприкосновенность, оставив только тротуар к магазинам».

В итоге комиссия решила:

«В связи с ограниченным финансированием из представленных фор-эскизов выбрать два фор-эскиза, из которых использовать некоторые элементы благоустройства… Рекомендовать архитекторам внести изменения в фор-эскизы в соответствии с замечаниями общественной комиссии, а именно: убрать навесы и столбы…»

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин, большую часть эскизов делали студенты ярославского технического университета.

«Это опытные ребята старших курсов и магистранты. Эту работу курировал главный архитектор области Михаил Кудряшов, который раньше преподавал в этом университете. Вторую половину проектов делали сами муниципальные образования своими силами или договаривались с другим организациям. Но эти проекты «живые». До середины марта идет обсуждение и возможна их корректировка», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.

Архитектор Вячеслав Сафронов, председатель областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, которому корреспондент ИА REGNUM показал эскиз благоустройства центра поселка Борисоглебский, посчитал его нереальным для воплощения.

«Фантазировать, конечно, не грешно, но это всё очень далеко от реальности. Студенты нарисовали навесы, лавочки, фонари рядом с монастырем. Они должны доказать, что это существовало в этом месте. Просто так разместить какой-то элемент без научной доказательной базы невозможно. Даже цветовое решение, в котором выполнен тот или иной элемент — тоже должно быть доказано. Времена фантазийной реконструкции закончились в середине XIX века. С тех пор вся Европа, и Россия в том числе, стала абсолютно точно воссоздавать утраченное, ничего не придумывая», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Вячеслав Сафронов.

«Студенческие» эскизы благоустройства территорий по проекту «Решаем вместе!» вызвали бурное обсуждение в социальных сетях в Ярославской области. Одни восхищаются смелостью полета фантазии, другие критикуют представленные образцы, говоря, что даже эскизы проектов, на которые будут потрачены бюджетные деньги, должны выполнять профессионалы.

Проект «Решаем вместе» реализуется в Ярославской области второй год.