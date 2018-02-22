Бишкек, 22 февраля, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Верховный суд Киргизии оставил в силе решения судебных органов двух прежних инстанций по делу об иске президента Сооронбая Жээнбекова против журналиста Кабая Карабекова, пишет «Knews».

President.kg Сооронбай Жээнбеков

По итогам состоявшегося сегодня, 22 февраля, судебного заседания, судебная коллегия вынесла вердикт: Карабеков должен выплатить действующему главе государства 5 млн сомов (4,16 млн рублей) за ущерб, нанесенный чести, достоинству и деловой репутации.

Сам журналист, по его словам, согласен выплатить эти деньги, но сможет сделать это только поэтапно, поскольку столь крупной суммы у него не имеется в наличии.

«Буду искать средства. Для меня это огромная сумма. Может, для тех, кто в «Белом доме» сидит, эти миллионы — копейки. На следующей неделе скажут, как и в какой срок я должен исполнить судебное постановление», — цитирует Кабая Карабекова «24.kg».

ИА REGNUM напоминает, что Сооронбай Жээнбеков подал в суд иск против ИА «24.kg» и Кабая Карабекова в период, когда был кандидатом в президенты Киргизии.

Поводом послужила статья «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?» (материал удален с сайта информагентства по решению суда, но доступен на других сайтах). Будущий глава государства выдвинул против них исковые требования на сумму в 10 млн сомов (8,33 млн рублей) сомов в качестве компенсации за моральный ущерб.

5 октября 2017 года Свердловский районный суд столицы Киргизии вынес решение в пользу Сооронбая Жээнбекова. Затем в конце декабря 2017 года Бишкекский городской суд подтвердил этот вердикт.

Впоследствии президент Жээнбеков отказался от материальных претензий к информагентству после того, как оно опубликовало опровержение по статье, но отзывать иск против журналиста не стал.