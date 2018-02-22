Калининград, 22 февраля, 2018, 16:50 — ИА Регнум. В калининградском сегменте соцсетей накануне Дня защитника Отечества была опубликована поздравительная открытка с 23 Февраля, где изображен американский палубный истребитель-бомбардировщик.

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Пользователи «Фейсбука» отреагировали на ошибку дизайнера в своем стиле: «Радуйся, что с танком угадали» или «Кораблик как-то тоже под сомнением».

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, подобные открытки были распространены в одном из проектных институтов Калининграда.

Судя по выходным данным, поздравительные карточки были выпущены петербургским торговым домом «Медный всадник».

ИА REGNUM уточняет, что штурмовик FA-18 применялся в военных операциях США в Югославии, Ираке, Ливии.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что 12 лет назад калининградская газета «Каскад» поздравила 23 февраля защитников Отечества с помощью фашистского танка «Тигр».

Руководство газеты объяснило исторический ляп «техническим недоразумением».