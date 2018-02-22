Красноярск, 22 февраля, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Красноярская комиссия по науке, образованию и молодежной политике рекомендовала городскому Совету депутатов присвоить МБУДО «Детская музыкальная школа №4» имя Народного артиста России Дмитрия Хворостовского, сообщили 22 февраля в пресс-службе Красноярского городского Совета депутатов.

Дима Хворостовский

По словам заместителя руководителя департамента главы города Красноярска Дениса Антонова, в городе также появятся две мемориальные доски известному баритону.

Кроме этого, красноярский театр оперы и балета уже назван имением Дмитрия Хворостовского.

В ходе заседания комиссии депутаты приняли решение увековечить имя кавалера ордена Отечественной войны I степени Седельникова Анатолия Васильевича. Средняя школа №19, которую окончил участник Великой Отечественной войны, будет названа его именем.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 ноября в Лондоне в возрасте 55 лет ушел из жизни Народный артист России, известный баритон Дмитрий Хворостовский. Свой творческий путь Хворостовский начал в Красноярске.