Киев, 22 февраля, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Вчера, 21 февраля, Украину посетил заместитель государственного секретаря США Джон Салливан. Американский чиновник провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко и украинскими политиками.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позолоти

Как информирует пресс-служба главы администрации президента, Порошенко и Салливан обсудили ситуацию в Донбассе, а также вопросы размещения эффективной миротворческой миссии ООН.

В частности, Порошенко заверил американского чиновника, что Украина прилагает усилия для урегулирования конфликта в Донбассе политико-дипломатическими методами на основе минских соглашений. В этом контексте отдельно отмечена важность принятия закона о реинтеграции Донбасса.

«Сторонами была подтверждена необходимость продолжения скоординированной политики санкций в отношении РФ до полного выполнения ею минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым», — говорится в сообщении.

При этом собеседники затронули вопрос реализации программы реформ в Украине, в частности в рамках продолжения сотрудничества Украины с МВФ. Отмечена важность принятия законопроектов о создании антикоррупционного суда и о национальной безопасности Украины.

В свою очередь, замгоссекретаря США Салливан заверил, что Вашингтон никогда не согласится на признание Крыма российским в обмен на завершение войны в Донбассе.

«США будут стоять плечо к плечу с Украиной, пока Россия не прекратит агрессию… Важно понимать политику Америки в отношении этого конфликта. Крым — это Украина. Донбасс — это Украина. Мы никогда не согласимся с торговлей одного региона в обмен на другой. Мы никогда не будем заключать соглашения по Украине без Украины», — сказал Салливан, выступая в дипломатической академии Украины.

Он также призвал Украину бороться с коррупцией и создать высший антикоррупционный суд.

«Наша задача убедить украинское правительство в необходимости антикоррупционных реформ. Миссия, с которой я прибыл — не критиковать. Сохраним санкции для России… Борьба с коррупцией — это борьба за будущее Украины», — добавил Салливан.

Кроме того, заместитель спикера украинского парламента Оксана Сыроид считает, что если Украина не будет проводить реформы, то может потерять союзников.

«Если Украина будет и дальше избегать реформ и работы над собой — создание антикоррупционного суда и преодоление коррупции как таковой, реформирование секторов безопасности и обороны, это значит, что мы можем потерять наших нынешних и потенциальных союзников», — сказала Сыроид, передает «Голос Америки».

При этом директор центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко заметил, что во время официальных выступлений на Украине американский чиновник не критиковал власть.

«Я услышал выступление человека, который искренне хочет нам помогать. Даже когда его хотели направить в критическую сторону в отношении Украины, он был очень осторожен и толерантен. Не потому, что не за что критиковать, есть, и много за что. Он понимает, что любая критика может быть использована российской стороной. Нам же сегодня нужна не столько критика, сколько реальная помощь и дружеский совет», — пояснил Фесенко.

Как сообщалось, визит заместителя государственного секретаря США Салливана состоялся в рамках его турне по странам Европы. Как информировал госдепартамент США, в Киеве Салливан обсудит вопросы проведения реформ.

«Он подчеркнет важность для Украины быстрого внедрения возможных экономических и антикоррупционных реформ и подтвердит американскую поддержку суверенитета Украины и территориальной целостности», — говорилось в сообщении.