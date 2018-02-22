Вильнюс, 22 февраля, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Из США в Литву в скором времени может быть экстрадирована Неринга Венцкене, которая была главной героиней в громком педофильском скандале, начавшимся ещё в 2008 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 февраля.

Генпрокуратура Литвы сегодня проинформировала, что по просьбе прокуратуры Литвы в США начат досудебный процесс по делу об экстрадиции подозреваемой Неринги Венцкене в Литву.

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В отношении Вецкене сейчас применяется мера пресечения — арест. Отмечается, что указанный процесс по делу об экстрадиции происходит в иностранном государстве. По этой причине генпрокуратура Литвы не уполномочена комментировать содержание судебного процесса, происходящего в иностранном государстве.

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Педофильский скандал, который в 2009 году едва не перерос в массовые беспорядки и неповиновение властям, начался после того, как житель Каунаса Драсюс Кедис публично обвинял судью Каунасского окружного суда Йонаса Фурманавичюса, бывшего политика, предпринимателя Андрюса Усаса и еще одного влиятельного мужчину в растлении своей дочери; а свою бывшую сожительницу Лайму Станкунайте и ее сестру Виолету Нарушявичене в том, что они отдали дочь педофилам с целью получения выгоды.

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Однако расследование результатов не дало. Правоохранительные органы игнорировали просьбы Кедиса, а 5 октября 2009 года Фурманавичюс и Нарушявичене были застрелены. Кедис исчез. Педофильский скандал повлек за собой отставку генерального прокурора. В конце апреля 2010 года тело Кедиса нашли под Каунасом, хотя к тому моменту следователи утверждали, что он, по всей видимости, покинул Литву и скрывается в России или в Испании. Кедиса тогда даже объявили в международный розыск. Официальная причина смерти — захлебнулся рвотными массами. Затем произошла еще череда таинственных смертей участников этого громкого дела. Мёртвым был найден и сам Усас.

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Однако родная мать, обвиненная в пособничестве педофилам, по решению суда вернула себе девочку, которую родная сестра Кедиса Неринга Венцкене, будучи временным опекуном, отказалась выдавать. Полиция забрала ее силой, а Венцкене обвинили в неисполнении решении суда. Она потеряла статус судьи, но создала политическую партию «Путь смелости» (игра слов, от имени Драсюс, drąsa в переводе с литовского смелость, храбрость, отвага — ИА REGNUM ), которая на волне скандала прошла в сейм Литвы, легко преодолев 5-процентный барьер, что часто оказывается не по силам даже старожилам литовской политики. Однако неприкосновенность с Венцкене в итоге сняли, и она подалась в бега.

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В итоге её несколько раз видели в Чикаго, где проживает большая диаспора литовцев. В то же время дочка Кедиса и ее родная мать покинули Литву по программе защиты свидетелей. Им были выданы новые документы, и при помощи неназванного государства они отправлены за пределы Литвы. Впрочем, сторонники Венцкене уверены, что мать и девочка давно убиты, а их отъезд — легенда, чтобы скрыть следы педофильского клана в Литве.

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