Казань, 22 февраля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Казанская компания, аффилированная с обанкротившейся корпорацией «ФОН», чей владелец Анатолий Ливада обвиняется в хищении 2 млрд рублей у 3,2 тыс. дольщиков Татарии, потребовала банкротства учредителяООО «Жилой комплекс «Яшьлек». Последний до декабря 2016 года был арендатором участков, на которых в Набережных Челнах ведётся строительство одноименного жилого микрорайона. Иск подан в Арбитражный суд РТ 20 февраля 2018 года, но пока дело не принято к производству, судебное слушание не назначено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ООО «Фон-Ривьера», чей учредитель и на тот момент гендиректор проходила фигурантом того же уголовного дела, возбужденного в отношении Ливады, выступает истцом в банкротном иске. Сумма выставленных претензий к ООО «БрикСтрой» составляет 29 268 000 рублей. В конце декабря 2017 года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск о взыскании идентичной суммы — долга по кредитному договору от 2012 года, а в качестве третьего лица без самостоятельных требований в том деле участвовал казанский банк-банкрот «Спурт».

Стоит отметить, что сам истец уже находится на одной из стадий банкротства — конкурсном производстве, как и многие другие компании, так или иначе связанные с корпорацией Ливады.

В 2018 году это вторая попытка ООО обанкротить «БрикСтрой». Предыдущий иск был подан в январе, но заявление было оставлено без движения из-за недочётов. Тогда ходатайство о вступлении в дело было подано и ООО «Клюкер», также имеющим к ответчику претензии на сумму 22 570 776 рублей. И хотя срок по корректировке этого иска истекает только 28 февраля 2018 года, ООО «Фон-Ривьера» предпочло подать новое заявление.

Отметим, ООО «БрикСтрой» зарегистрировано в июне 2010 года в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарии. Основной вид деятельности — услуги по перевозкам, деятельность автомобильного грузового транспорта. Уставный капитал — 11 тыс. рублей, собственник и гендиректор с мая 2017 года — Руслан Азымов. До этого компанию называли в числе аффилированных с владельцем корпорации «ФОН» Анатолием Ливадой. Сейчас с последним ООО связано через дочернее ООО «Жилой комплекс «Яшьлек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно на долю строительной корпорации «ФОН"приходится основное число обманутых дольщиковТатарии — 3,2 из имеющихся 5,6 тыс. человек. В отношении Ливады расследование уголовного дела по хищению средств продолжается, а сам он находится под арестом в СИЗО. За это время ЗАО «ФОН» и ряд, связанных с ним компаний, были признаны банкротами. Долг ЗАО на сегодня превышают 3 млрд рублей.

В середине января 2018 года была предпринята вторая попытка признать главу холдинга банкротом как физлицо. На этот раз иск подал ПАО Банк «ФК «Открытие».

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