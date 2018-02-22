Москва, 22 февраля, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Рынок сырья 22 февраля корректируется, получив накануне смешанные данные по запасам от API, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«С утра рыночные реакции были более выраженными, после полудня инвесторы успокоились», — сказала эксперт.

Сегодня баррель североморской нефти Brent стоит $65,41 (-0,1%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI на площадке предлагают $61,51 (-0,3%).

«Статистика, согласно наблюдениям Американского института нефти, показала снижение запасов сырой нефти на 0,9 млн баррелей при повышении запасов бензина на 1,64 млн баррелей», — привела цифры эксперт.

Как и ожидалось, показатели запасов дистиллятов преподнесли сюрприз, сократившись на 3,56 млн баррелей.

«22 февраля вечером выйдут официальные данные минэнерго США, внимание стоит обратить на индикатор суточной добычи нефти.

Средние прогнозы по запасам сырой нефти предполагают рост на 3 млн баррелей, запасы бензина могли увеличиться на 1−1,5 млн баррелей», — отметила эксперт.

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