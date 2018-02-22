Чебоксары, 22 февраля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Власти Чебоксар поставили «задачу расторгнуть договор» с ООО «Коммунальные технологии» (КТ) и планируют сделать «это в ближайшее время». КТ в городе «быть не должно». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков на расширенном заседании городского собрания депутатов, отвечая на вопросы парламентариев.

Cap.ru Леонид Черкесов и Алексей Ладыков

В своём выступлении сити-менеджер особое внимание уделил задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю. У города 3 тыс. договоров с арендаторами, задолженность (без учёта долгов ООО «Коммунальные технологии») составляет 190,6 млн рублей. Задолженность КТ Алексей Ладыков назвал «критической».

"Критической стала ситуация по платежам ООО «Коммунальные технологии». Задолженность предприятия всем контрагентам с каждым годом растет. Только «Газпром межрегионгазу» г. Чебоксары компания должна 1,153 млрд рублей, а общий долг перед городом — 382,7 млн, из которых 299,3 млн — долги по амортизации и налогам, 83,4 млн — по аренде имущества.

Cap.ru Данные администрации Чебоксар

Работа по взысканию задолженности с КТ ведётся с 2016 года. Администрацией города направлен иск о расторжении договора, в том числе в связи с невыполнением ремонта сетей и инвестиционной программы», — доложил глава администрации.

Отвечая на вопросы, он напомнил, что данный вопрос «неоднократно поднимался в правительстве республики».

«Мы хотим договор расторгнуть. Наша позиция — «Коммунальных технологий» быть не должно. Но они пока держатся и считают, что смогут справиться с этим направлением. Считаем, что в ближайшее время мы сможем расторгнуть с ними договор, если они будут продолжать деятельность в том русле, в котором шли на протяжении последних лет», — высказал мнение мэр города, полагая, что «в ближайшее время судьи примут решение, и это позволит нам избавиться от «Коммунальных технологий».

Cap.ru Глава Чебоксар Евгений Кадышев, глава Чувашии Михаил Игнатьев и сити-менеджер Алексей Ладыков

В ходе обсуждения глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщил, что долги предприятия перед бюджетам разных уровней составляют «более 700 млн по нашим данным — это одна общеобразовательная школа».

«Можно было ещё три года назад расторгнуть, когда ещё Черкесов (Леонид Черкесов, экс-глава Чебоксар, с 2017 года — депутат Госдумы, ИА REGNUM ) главой города был», — сказал глава региона, отметив, что компанией «сегодня органы занимаются, уголовное дело возбуждено».