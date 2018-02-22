Ярославль, 22 февраля, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Ярославский областной единый информационно-расчетный центр опровергает информацию о том, что в поселке Бурмакино Некрасовского района возникли проблемы с обслуживанием льготников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Бурмакино проблем с начислением льгот нет, но жители пишут жалобы в прокуратуру

Напомним, депутат думы Некрасовского муниципального района Владимир Литвин сообщил, что у жителей Бурмакино с переходом на обслуживание ЯрОблЕИРЦ возникли сложности с получением материальной компенсации за жилищно-коммунальные услуги. Эту информацию подтвердили в администрации Некрасовского муниципального района.

«На данный момент в поселке Бурмакино проживает 507 льготополучателей. По итогам работы в январе-феврале этого года, в офис и колл-центр АО «ЯрОблЕИРЦ» обратились 26 льготников из поселка Бурмакино, их которых 3 человека запросили справки по месту требования, а 23 человека просили произвести сверку начисления льгот. У 17-ти из них расчет был произведен верно, а 6 человек предоставили документы, которые позволили сделать перерасчет по начислению льгот в масштабах не более 10% от суммы льгот», — сказала корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «ЯрОблЕИРЦ» Любовь Новоселова.

Данные статистики, по мнению работников расчетного центра, полностью подтверждают тот факт, что ситуация в Бурмакино находится в штатном режиме. В прошлом году была примерно такая же картина.

В администрации Некрасовского района говорят, что есть неправильное начисление льгот от ЯрОблЕИРЦ. Чиновники ведут прием недовольных, записывают жалобы и передают их расчетный центр.

«Мы не понимаем, почему жители Бурмакино идут к депутату или в администрацию района? С собственниками жилья в поселке Бурмакино было организовано три встречи, где подробно был разъяснен порядок передачи показаний и оплата за услуги ЖКХ. В своей работе АО «ЯрОблЕИРЦ» продолжит информировать население о необходимости соблюдать учетную и платежную дисциплину. В ближайшее время в поселке Бурмакино будет организована очередная встреча с собственниками, на которой, мы уверены, имеющиеся острые вопросы будет сняты», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АО «ЯрОблЕИРЦ».

Пока в Некрасовском районе полностью на обслуживание областного расчетного центра перешел лишь один поселок.