Киев, 22 февраля, 2018, 14:51 — ИА Регнум. В ближайшее время Украина завершит антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе. Киев переформатирует противостояние гибридной агрессии в операцию Объединенных сил под командованием военного руководства. Об этом 22 февраля в интервью «Радио Свобода» заявил начальник генерального штаба Украины Виктор Муженко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, закон о реинтеграции Донбасса «систематизирует задействование ВСУ для выполнения задач тех, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции».

«Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции объединенных сил», — рассказал Муженко.

Он уточнил, что в рамках закона будет создан объединенный оперативный штаб, который станет «основным органом управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей». При этом будет введена четкая структура системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству.

Муженко также заявил, что объединенный штаб возглавит «человек с боевым опытом».

«У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены президенту Украины для утверждения такой кандидатуры. Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и опыта для того, чтобы выполнять такие задачи», — рассказал Муженко.

В свою очередь бывший заместитель руководителя генштаба Украины (2006—2010 гг.) Игорь Романенко прогнозирует, что создание нового объединенного штаба «может произойти в течение одного месяца, с назначением нового начальника объединенного штаба».

По его словам, на основании закона о реинтеграции Донбасса произойдет «формирование системы управления, принятие в подчинение всех сил, которые имеются в районе проведения операции».

Военный прогнозирует, что объединенный штаб возглавит «генерал, который имеет боевой опыт, опыт организации боевых действий в этом районе, который на ротационной основе неоднократно выполнял боевые задачи».

«С военной точки зрения его основная цель — узаконивание применения в операции вооруженных сил Украины, как это и должно быть», — пояснил Романенко 22 февраля в эфире канала «112 Украина».

С ним соглашается блогер Кирилл Сазонов. По его словам, объединенный оперативный штаб «должен возглавить человек, который имеет боевой опыт именно в этом регионе, который знает, что и как на самом деле происходит, не по рассказам, не по слухам и иллюзиям».

«Он должен понимать реальную картину. Логично, что это военный, потому что военной операцией должны руководить военные… И он должен быть менеджером, потому что армия без логистики, без сотрудничества с местной военно-гражданской администрацией потеряет часть боеспособности», — предупреждает Сазонов.

Кроме того, сопредседатель организации «Права справа» Дмитрий Снегирев напомнил, что в закон о реинтеграции Донбасса «еще будут вноситься изменения».

«Президент отметил, что закон является рамочным и требует дальнейшего законодательного обеспечения действий Вооруженных сил и других силовых подразделений. В частности, президент распорядился подкармливать нормативные акты во исполнение закона до 1 апреля. Поэтому говорить, что АТО изменилось на отпор и сдерживание агрессии, нельзя. Даже после подписания закона фактически статус АТО остается», — отметил Снегирев 22 февраля в материале для издания «Главред».

Он считает, что закон не дает дорожной карты освобождения территорий и понимания, как будет происходить реинтеграция, «а лишь уточняет правовой статус ОРДЛО и характер военной операции».

«С другой стороны, как заявил Порошенко, он выступает за мирное решение проблемы и настаивает на классическом варианте миротворческой операции. Хотя в законе прописано расширение полномочий для силовых структур, и это противоречит мирному характеру возвращения территорий», — добавил Снегирев.

Как сообщалось, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». По его словам, закон о реинтеграции Донбасса позволит «сменить формат операции в Донбассе». Президент попросил предложить ему кандидатуру командующего силами в регионе и в кратчайшие сроки изменить формата операции в Донбассе.

«Этот закон фиксирует наше право на самооборону согласно 51-й статье Устава ООН. Уверен, что ведущая роль для отпора агрессии ложится на плечи ВСУ. Прошу предложить мне кандидатуру командующего объединенными силами, предоставить предложения относительно положения об объединении в оперативный штаб, стратегический замысел использования Вооруженных сил, других составляющих обороны», — сказал Порошенко.