Ярославль, 22 февраля, 2018, 14:38 — ИА Регнум. В Ярославле и Ярославском муниципальном районе выявлено более 30 отдельно стоящих незаконных рекламных конструкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Демонтаж рекламы в Ярославле

В Ярославле вблизи Юбилейного моста и на Юго-Западной окружной дороге начался демонтаж шести незаконных рекламных конструкций. Работы по сносу объектов проводятся силами их собственников — рекламных агентств. Ранее им были выданы предписания о демонтаже.

С 1 января текущего года вступил в силу областной закон о перераспределении полномочий в сфере рекламы. Теперь эту сферу деятельности будет контролировать правительство региона. С начала года в департаменте имущественных и земельных отношений сформировано новое подразделение, которое осуществляет деятельность в сфере наружной рекламы

«Мы запросили информацию во всех муниципальных районах области о количестве отдельно стоящих рекламных конструкций. Насчитали их более 800. Теперь анализируем законность их установки. Выяснили, что в Ярославле и Ярославском районе 30 незаконных рекламных конструкций и начали демонтировать их. 22 феврали убиераем первые шесть», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области.

В контролирующем органе пообещали, что как только будут проанализирована информация из других районов, то и там пройдет демонтаж «черных билбордов».