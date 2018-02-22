Чебоксары, 22 февраля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев признал, что в Чебоксарах «молодые люди протестно настроены по отношению к нам». Говоря об участии школьников в митингах, он констатировал, что «мы потеряли бдительность». Заявление было сделано на расширенном заседании городского собрания депутатов Чебоксар, где собралась вся столичная элита. И также обмолвился о другой «детской» проблеме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Михаил Игнатьев

Заявления были сделаны после подведения итогов социально-экономического развития Чебоксар за 2017 год. Завершая обсуждение, глава Чувашии Михаил Игнатьев акцентировал особое внимание на несовершеннолетних, которые участвуют в митингах и протестных мероприятиях. При этом настолько волновался, что назвал их «несовершенными». И признал, что органы власти и депутаты здесь недорабатывают.

«Касаясь митингов. В течение года была непростая ситуация. Одни политические деятели вытаскивали несовершенных людей на митинги, другие. Конечно, полицейские, другие спецслужбы обеспечивают охрану общественного порядка. А почему это произошло? Потому что мы потеряли бдительность в какой-то период», — признал Михаил Игнатьев.

И продолжил:

«И на сегодняшний день молодые люди протестно настроены по отношению к нам. Не столько к президенту. Они высказывают неудовлетворение, они указывают на нашу недоработку, уважаемые коллеги. С ними нужно заниматься, с ними нужно общаться, с ними нужно встречаться. Когда они негативную информацию скачивают из интернета, а мы с ними не хотим общаться, не хотим заниматься, а родители потеряли связь определённую, между своими дочерями, сыновьями, тогда мы должны найти варианты, инструменты, чтобы достучаться до их сердец, пробудить патриотические чувства».

Глава Чувашии отметил, что «есть список этот людей», и с ними надо работать, встречаться, «отдельные вопросы нужно обсуждать в закрытом режиме».

Напомним, 28 января 2018 года в Чебоксарах в несанкционированной акции, которая прошла в сквере им. В.И. Чапаева, среди участников были несовершеннолетние. Региональный омбудсмен Надежда Прокопьева отмечала, что «в ходе мероприятия были спровоцированы правонарушения», «правоохранительные органы действовали в рамках действующего законодательства». Председатель общественной палатыАлексей Судленковна совещании в правительстве напомнил, что вовлечение несовершеннолетних в незаконные политические акции незаконно и считает случившееся провокацией.

«Там собрались люди, там проходил концерт, участвовало большое количество горожан. Вдруг собирается группа молодежи, которая пытается сорвать это мероприятие. Конечно, правоохранительные органы вынуждены были применить к ним меры. Сожалею, что среди этих ребят были несовершеннолетние», — приводит его слова пресс-служба Михаила Игнатьева.

В марте 2017 года в Чебоксарах вызвал резонанс митинг Навального, который напоминал хорошо организованное шоу со скандированием лозунгов, символическими атрибутами и молодыми лицами, которых «позвал интернет». Примечательно, что митинг состоялся благодаря «Молодой гвардии», которая проводила у памятника Чапаеву экологическую акцию: сторонники Навального, получившие отказ в проведении митинга, просто присоединились к молодогвардейцам и перекричали их. По разным оценкам, акция собрала до 300 человек, среди которых было достаточно зевак и людей в штатском. Участники и организаторы в сетях отчитались, что «здорово зажгли!». В ответ от оппозиционеров со стажем раздавалось, что «дети почувствовали запах крови», а власть «своими действиями, или даже бездействием, вливает свежую кровь в протест».

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Cap.ru Расширенное заседание парламента в Чебоксар

Михаил Игнатьев также поднял другую проблему — всплеск преступлений в Чувашии в сфере незаконного оборота наркотиков и вовлечение в преступную деятельность школьников. Он также привел пример.

«Школьники занимались продажей синтетических средств, наркотических средств, в школу не ходили. В месяц доходы имели очень хорошие, радовались, гордились перед своими друзьями, какие они «бабки» зарабатывают, между нами говоря. От 100 до 300 тыс. Со школы учителя своевременно не сообщали родителям, родители — на работе. И в конечном счёте они привлекаются к ответственности. Вот таких вопиющих вещей не должно быть. У нас уклад жизни немного другой. Своевременно нужно информировать», — отметил глава Чувашии, подчеркнув, что «информационные технологии работают, смски работают».

«Иначе — я хочу постучаться — мы будем иметь соответственно другие последствия. Поножовщина — мода пошла в отдельных регионах — гарантию 100% никто не может дать. Мы людей-охранников с автоматикой не можем ставить, это опять-таки расходы бюджета. И в конечно счёте, какое воспитание ребёнка будет, если каждый день этот школьник или в детском саду, в которой ходят, дети будут видеть, как охранник с автоматом стоит. Это уже другое воспитание получим, кроме экранов и интернета», — сказал Михаил Игнатьев.

Напомним, по данным МВД России, в 2017 году в стране наркоситуация более всего ухудшилась в Чувашии, где число наркопреступлений возросло на 73,9%. Отметим, что на пресс-конференции главы МВД по Чувашии Сергея Неяскина журналисты обратили внимание на то, что в школах у детей вымогают деньги, действуют банды, и ситуация напоминает 90-е годы. Министр пообещал разобраться, тем более что после беспредела в Перми и Бурятии школы находятся на особом контроле.

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