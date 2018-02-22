Омск, 22 февраля, 2018, 14:28 — ИА Регнум. События Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Omskportal.ru Врио губернатора Омской области Александр Бурков посетил Омский автобронетанковый инженерный институт

Экс-губернатор на пути в Совфед

Несмотря на «кокетство» бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова, утверждавшего, что никаких предложений стать сенатором он не получал, это свершилось. 21 февраля омские единороссы на заседании политсовета единогласно проголосовали за кандидатуру Виктора Назарова на должность члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России», после решения единороссов о предложении кандидатуры Назарова президиуму генсовета партии бывший губернатор их поблагодарил.

«Спасибо за доверие!» — сказал он.

Новость о будущем сенаторстве Виктора Назарова активно обсуждают в телеграм-каналах и омских пабликах в соцсетях.

«А можно, и я угроблю какой-нибудь регион и пойду в сенаторы?» — вопрошает подписчик паблика «Омск Live».

«Кампания «Назаров-сенатор» движется к логическому завершению: политсовет «Единой России» выдвинул его в верхнюю палату парламента. Всё строго логично. Принцип преемственности власти, при котором бывший губернатор переходит в Совет Федерации, соблюдается», — говорится в сообщении телеграм-канала «Омскполит».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Назаров руководил Омской областью с 2012 года. 9 октября 2017 года он ушёл в отставку с этой должности в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе. Врио губернатора региона был назначен уроженец Свердловской области Александр Бурков, который до этого был депутатом Госдумы от «Справедливой России».

Читайте также: Омская область: справоросс вместо «улыбчивого» губернатора

После этого Виктор Назаров надолго пропал из информационного поля региона. Лишь в январе 2018 года стало известно, что его прочат в сенаторы.

Читайте также: «Почётная пенсия». Экс-губернатор Омской области идёт в сенаторы?

Сначала единороссы предложили его кандидатуру на пост депутата регионального Законодательного собрания. Затем 15 февраля на заседании парламентарии рассмотрели вопрос о передаче депутатского мандата, ставшего вакантным после назначения Валерия Бойко первым заместителем председателя правительства Омской области, Виктору Назарову. Удостоверение и депутатский значок экс-губернатору вручил спикер областного Заксобрания Владимир Варнавский. Между тем омские политологи сошлись во мнении, что Законодательное собрание для Виктора Назарова — лишь ступень на пути в Совфед.

Читайте также: Всё ближе к Совфеду: экс-губернатор Омской области стал депутатом

Информацию о том, что Назаров попадёт в Совфед, подкрепили новости о досрочном прекращении полномочий сенатора от Омской области Сергея Попова. 16 февраля в областном парламенте ИА REGNUM сообщили, что в Заксобрание поступило соответствующее постановление Совета Федерации от 14 февраля.

А днём ранее, 15 февраля, Назаров, отвечая на вопрос о своём возможном попадании в Совфед, заявил:

«На данный момент ни с кем этот вопрос не обсуждался, на меня никто не выходил и предложений я не получал».

Читайте также: Омская область: бывший губернатор «пристально следит» за нынешним

Напомним, сенатором от исполнительной власти Омской области в настоящее время является Елена Мизулина.

Письмо к прокурору

Судя по всему, далеко не всех жителей региона радует перспектива попадания Виктора Назарова в Совет Федерации.

Как стало известно ИА REGNUM, председатель Омского общественного городского совета (не путать с Омским горсоветом!) Игорь Басов отправил в прокуратуру Омской области заявление с просьбой «проверить законность действий избирательной комиссии Омской области и Законодательного собрания Омской области по наделению полномочиями депутата ЗСО области Назарова В.И.».

«Из средств массовой информации мне стало известно, что 8 февраля 2018 года избирательная комиссия Омской области утвердила кандидатуру Назарова Виктора Ивановича на замещение мандата депутата Законодательного собрания Омской области, а 15 февраля 2018 года на заседании ЗСО области принято решение о вручении ему депутатского мандата. В связи с тем, что по итогам выборов депутатов ЗСО области в 2016 году В.И. Назаров написал заявление об отказе стать депутатом ЗСО области, прошу проверить законность действий избирательной комиссии Омской области и Законодательного собрания Омской области по наделению полномочиями депутата ЗСО области Назарова В.И. и принять необходимые меры прокурорского реагирования по отмене незаконных решений», — говорится в заявлении Басова на имя прокурора Омской области Анастаса Спиридонова.

Между тем, предлагая в январе областному избиркому кандидатуру Назарова для замещения вакантного депутатского мандата, региональный политсовет «Единой России» обосновывал своё решение так:

«На заседании регионального Заксобрания было вынесено постановление о досрочном сложении полномочий депутата Законодательного собрания Омской области шестого созыва Валерия Бойко. Алексей Ермаков и Антон Борисов, входившие в ту же региональную группу, написали заявления об отказе в получении мандата. Законодательством предусмотрено, что в случае отсутствия зарегистрированных кандидатов из той же региональной группы мандат перераспределяется на основании решения Регионального политического совета. Напомним, что на выборах в Законодательное собрание Омской области (в 2016 году — прим. ИА REGNUM ) общеобластной список кандидатов возглавлял Виктор Назаров. Но поскольку на тот момент он являлся губернатором и председателем правительства Омской области, то принял решение передать свой депутатский мандат региональной группе».

Врио губернатор — танкист

Бывший губернатор Омской области уже совсем скоро может стать сенатором. Но и нынешнему руководителю региона, как оказалось, тоже есть чем похвастаться.

Врио губернатора Александр Бурков знает, как обращаться с бронемашинами и управлять танком. Этот факт биографии Буркова стал известен в ходе его визита в Омский автобронетанковый инженерный институт 21 февраля.

Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, глава региона «оценил высокий уровень подготовки военных кадров в Омском автобронетанковом инженерном институте, где сегодня обучается около 2 тысяч военных специалистов». Здесь проходят подготовку военнослужащие из 34 государств.

А сам Бурков в студенческие годы окончил военную кафедру в Уральском политехническом институте, где проходил обучение на зампотеха роты. Поэтому он знает, как обращаться с бронемашинами и управлять танком. Сейчас Бурков является офицером запаса.

«Танковые войска для меня родные, стрелять из танка меня научили. Я вижу высокий уровень подготовки специалистов. Тот уровень материально-технической базы, который я увидел в Омском танковом институте, есть в немногих учебных заведениях. Я говорю не только об учебной базе, но и условиях быта, питания, тренировок, — всё на высшем уровне. Могу сказать одно — таким институтом можно и нужно гордиться», — заявил врио губернатора.

Что ж, Александр Бурков умеет управлять танком. Это, безусловно, вызывает уважение. А умеет ли он управлять регионом? Пока это вопрос открытый.

Читайте также: «Стройка века» и «афера века»: омскому врио достался проблемный регион

Читайте также: Сто дней омского врио губернатора. Омичи молчат и соглашаются

Живодёр поплатился за свою жестокость

Жителя Омской области наказали за жестокое обращение с голубем.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 февраля в прокуратуре Омской области, в регионе вынесен приговор по уголовному делу о жестоком обращении с животными.

В суде установлено, что в августе 2017 года мужчина находился на территории одной из школ Омска. Там он при детях выстрелил камнем из металлической спортивной рогатки в стаю голубей на футбольном поле. Камень попал в голубя и повредил ему крыло. После этого мужчина поймал раненую птицу и забил её до смерти.

В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления не признал. Однако суд признал его виновным в жестоком отношении с животными и назначил ему наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года президент РФ подписал закон об ужесточении наказания за живодерство. Согласно документу, штраф за «жестокое обращение с животным для причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье» увеличится до 80 тысяч рублей. Также обвиняемым по данному делу грозит арест на срок до шести месяцев, ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до трёх лет, наказание в виде обязательных и исправительных работ.

Читайте также: Путин подписал закон, ужесточающий наказания за живодерство

Кроме того, в документе указывается, что тюремный срок для подозреваемых может увеличиться до пяти лет, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.