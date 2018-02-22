Санкт-Петербург, 22 февраля, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Сделанное за месяц до президентских выборов заявление губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко о его готовности идти на новый срок и слова руководителей местного отделения «Единой России» о готовности его поддержать — это свидетельства установки на стабильность власти, полагают опрошенные ИА REGNUM эксперты. При этом их мнения о том, каковы шансы у действующего губернатора добиться переизбрания, расходятся.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

Вечером в среду, 21 февраля, Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что рассматривает возможность участия в следующих губернаторских выборах, которые, если не произойдет досрочной отставки губернатора, состоятся осенью 2019 года.

Руководство городского отделения «Единой России» в лице спикера Заксобрания Вячеслава Макарова в тот же день выразило готовность поддержать Полтавченко, если он примет такое решение. Действующий губернатор возглавляет Петербург с 2011 года: тогда он был назначен городским парламентом по представлению президента, а в 2014 году выиграл прямые выборы.

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Заявление губернатора было сделано, чтобы подчеркнуть тренд на стабильность и устойчивость власти, полагает политолог Александр Конфисахор:

«Предполагается, что действующий президент будет переизбран. И должна сохраниться вся действующая команда, в том числе и губернаторы. Полтавченко показывает, что он готов работать и дальше».

В свою очередь, политолог Валентин Бианки считает, что заявление губернатора связано с местными внутриэлитными битвами, в том числе вокруг предвыборного штаба Владимира Путина:

«Когда появляется кто-то, кто, как Владимир Литвиненко, игнорирует местную власть, то очень вредит ее имиджу. Губернатору не нужно, чтобы к нему относились, как к уходящему. Даже если он не пойдет на новый срок — а это вероятнее всего — ему нужно сохранить управляемость городом и не выглядеть «хромой уткой», которую никто не боится. Для этого и нужны такие заявления».

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Вероятность баллотирования и переизбрания Полтавченко существует, но она невелика, полагает Бианки:

«На контрасте с предшественницей, Валентиной Матвиенко, Полтавченко выглядел приятно спокойным. И он действительно не совершил никаких критических ошибок. Но, насколько я понимаю, цель Владимира Путина на свой следующий срок — придать долгосрочный драйв развития. А вот для реализации этой задачи Полтавченко уже не очень подходит».

Ректор Ленинградского государственного университета, политолог Станислав Еремеев, в свою очередь, уверен, что у действующего губернатора хорошие шансы остаться в Смольном:

«В отличие от прошлых лет, сейчас в городе нет скандалов между ветвями власти. Стилистика работы Полтавченко, которую можно назвать ленинградским стилем, скромность, отсутствие выпячивания — всё это импонирует горожанам. К самой его работе тоже не было больших нареканий. Думаю, что у него хорошие шансы».

На руку губернатору могут сыграть и некоторые косвенные обстоятельства, добавляет Александр Конфисахор:

«Мы знаем о том, как работает так называемый «муниципальный фильтр», и понимаем, что в данном случае он будет работать на действующую власть. К тому же есть ли у него яркие оппоненты-оппозиционеры? Нет. Поэтому сценарий переизбрания по состоянию на сегодня выглядит достаточно реалистичным».

Напомним, 20 февраля журналист и общественный деятель Ксения Собчак заявила, что намерена добиваться отставки Георгия Полтавченко. По ее словам, осенью 2018 года у Петербурга «должен быть нормальный европейский губернатор, который будет соответствовать интересам города».

«Я, честно говоря, не понимаю, как самый европейский город нашей страны оказался в такой ситуации, что вместо заседаний идут православные молебны, а Исаакий вместо музея отдается церкви. Я считаю, что это неправильно», — сказала Ксения Собчак.

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Вместо Смольного ей решил публично ответить лидер городских единороссов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Причем выпад Собчак против Полтавченко был им воспринят как заявка на ее собственное губернаторство.

«Знаю, что она хочет сместить Полтавченко. Слон в зоопарке тоже хочет съесть 150 кг бананов за один день, но кто же ему их даст? Так и Собчак. Молотить ей можно всё что угодно. А кто ей будет давать муниципальные подписи?» — подчеркнул он, имея в виду подписи муниципальных депутатов, необходимые для выдвижения на пост губернатора.

По мнению Макарова, Георгий Полтавченко достойно исполняет свои обязанности, «и мы с ним, я имею в виду «Единую Россию», обязательно пойдем на следующие выборы губернатора» (цитата по «Интерфаксу»).