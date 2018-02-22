Москва, 22 февраля, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Популярный сервис микроблогов Twitter ужесточает правила, предъявляемые к публикациям. Так, пользователи больше не смогут публиковать одинаковые по содержанию сообщения с нескольких аккаунтов одновременно.

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Кроме того, под запретом окажется и массовое использование перепостов. Запланировать к публикации несколько сообщений одинакового содержания также станет невозможно.

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Новые правила вступят в силу до 23 марта. После этого несоответствующие им приложения будут блокироваться, заявили в компании Twitter.

Как пояснили в пресс-службе компании, такие меры стали, в том числе, и ответом на скандал с использованием Twitter для вмешательства в выборы в США.

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США: Twitter удалила доказательства вмешательства русских хакеров в выборы

«Эти изменения являются важным шагом в предупреждении злонамеренной деятельности, направленной против важных обсуждений в Twitter, включая выборы в США и во всем мире», — сообщила пресс-служба компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года чиновники из отдела кибербезопасности США заявили, что компания Twitter удалила сообщения (твиты) и другие важные пользовательские данные, которые федеральные следователи США могли использовать при расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года. По их мнению, «Twitter являлся одним из важнейших инструментов Кремля в его попытках повлиять на выборы».

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По словам чиновников, российские хакеры использовали ботов, поддельных пользователей, возможности Twitter и фейковый нарратив, чтобы попытаться поколебать мнение американцев в ходе предвыборной кампании.