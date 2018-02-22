Москва, 22 февраля, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Brent сейчас пребывает в спокойствии. Сильные движение доллара прекратились плюс новостной фон в целом пуст. Инвесторы ориентируются исключительно на данные по запасам и добычи нефти в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

lalabell68 Нефть

По последним данным от API, запасы нефти уменьшились на 907 баррелей до 420,3 миллиона за неделю к 16 февраля, хотя аналитики прогнозировали рост на 1,8 миллиона баррелей.

Можно сказать, что инвесторы практически не отреагировали на статистику.

«Главным негативом для нефти остается рост добычи в США, который пока нивелируется действиями ОПЕК+ в рамках ограничения добычи», — отметил Капустянский.

В фокусе внимания инвесторов 22 февраля официальная статистика Управления энергетической информации. Публикацию данных перенесли в связи с прошедшим праздником в США.

«Технически Brent консолидируется в узком диапазоне $65,59 — 64,19 за баррель. Однако же основной сценарий остается бычий с первой целью пробой верхней границы узкого боковика $65,59 за баррель.

Реперная точка смены среднесрочной тенденции находится на отметке $61,02 за баррель», — считает эксперт.

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