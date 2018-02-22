Москва, 22 февраля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Жители Юго-Востока Украины видят приготовления ВСУ к авантюрной военной операции, считает донецкий политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 22 февраля в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале», комментируя решение президента Украины Петра Порошенко подписать так называемый закон о реинтеграции Донбасса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Михаила Саакашвили вовремя не предупредили о последствиях, — заявил Корнилов, предполагая, очевидно, войну Грузии в Южной Осетии в 2008 году. — Я недавно приехал из Донецка. Люди, проживающие там, готовятся и видят приготовления Украины к авантюрной военной операции. Однако Минское соглашение — это не просто соглашение. Оно подтверждено Совбезом ООН. Его обязаны соблюдать все стороны, и денонсировать его можно только через Совбез ООН».

В свою очередь другой участник передачи, политолог Дмитрий Абзалов заметил, что на данный момент сложилась противоречивая ситуация, когда Россия одновременно и является государством, которое обеспечивает реализацию Минских соглашений, и её же теперь объявляют страной-агрессором. По мнению Абзалова, российские депутаты и весь мир должны отреагировать на подписание украинским президентом вышеназванного закона.

Напомним, что 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый закон о реинтеграции Донбасса и сразу же поручил министру обороны Украины и начальнику Генерального штаба вооруженных сил Украины подготовить к 1 апреля предложения по изменению формата военной операции в Донбассе и по кандидатуре командующего объединенными силами.

В тексте закона Российская Федерация названа «страной-агрессором», а территории независимых народных республик Донбасса — «оккупированными Россией территориями».

Отметим также, что закон даёт право президенту Украины использовать вооруженные силы даже в мирное время. Предполагается, что этот пункт позволит узаконить применение армии в Донбассе без объявления войны. В законе «о реинтеграции Донбасса» нет ни слова о Минских соглашениях, которые Украина подписала ещё осенью 2014 года.