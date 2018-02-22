Ярославль, 22 февраля, 2018, 13:07 — ИА Регнум. В Яковлевско-Благовещенском храме Ярославля начата реставрация деревянного Чудотворного креста, 700-летие обретения которого приход отметит в следующем году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил настоятель храма.

Yakov.cerkov.ru Обсуждение планов реставрации креста

Крест был явлен в XIV веке. Помимо ценности для верующих, он представляет собой интереснейший образец древнерусской резьбы по дереву. Иконописная рама для него и оклад были изготовлены в 1853 году. По словам священнослужителей, крест ни разу не реставрировался.

«Даже визуально видно, что есть утраты в окладе и он требует восстановления. Надо привести Чудотворный крест в порядок, особенно накануне юбилея», — сказал корреспонденту ИА REGNUM настоятель храма протоиерей Алексий Кириллов.

Реставрационные работы проводит Михаил Бушуев, ведущий художник-реставратор мастерской реставрации древнерусской живописи Русского музея. Ранее он трудился над восстановлением Годеновского креста.

При храме создана реставрационная комиссия. По приглашению настоятеля в её работе принимают участие заместитель директора по научной работе Ярославской художественной мастерской «Реставратор» Татьяна Васильева, заведующая отделом древнерусского искусства Ярославского художественного музея Виктория Горшкова и заведующая отделом научной реставрации этого же музея Лариса Рыбцева. Совет должен понять какую работу предстоит проделать и в какие сроки это можно осуществить.

На время проведения работ в киот помещена икона с изображением Чудотворного креста.