Ярославль, 22 февраля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Разметка на улицах Ярославля, которую не успели доделать в 2017 году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», будет выполнена в этом году, но уже за счет средств городского бюджета. Это следует из документации к аукциону на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в Ярославле на 2018 год. Она размещена на сайте госзакупок, сообщает ИА REGNUM.

Фото группы «Дороги Ярославля» в Facebook Стершаяся разметка в Ярославле

Информация об этом размещена в разделе «разъяснения». Один из потенциальных участников закупки спросил, почему в перечень дорог включены дороги, отремонтированные только что в рамках федеральной программы. На что организаторы аукциона сообщили следующее:

«Нанесение линий дорожной разметки пластичными материалами на Суздальском шоссе, улице Большая Федоровская от ул. Наумова до ул. Зеленцовская, Юго-Западной окружной дороге на участке от Московского пр-та до ул. Нефтяников, ул. Маланова, ул. Гудованцева, ул. Красноперекопская, ул. Пирогова, ул. Суздальская было предусмотрено в рамках реализации региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2017 — 2025 годы» (БКД 2017) в 2017 году. Нанесение дорожной разметки с применением пластичных материалов не выполнены. Таким образом, участки улично-дорожной сети города в 2018 году не входят в перечень мероприятий региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2017 — 2025 годы» (БКД 2017) и включены в Титульный список на выполнение работ по нанесению линий дорожной разметки на улично-дорожную сеть города Ярославля в 2018 году», — говорится в документе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля расторгло контракт с подрядчиком — московским ООО «Экоград», так и не заставив его выполнить принятые на себя обязательства. Фактически недоделки будет устранять новый подрядчик за счет городского бюджета, а не федерального и регионального как предполагала программа «Безопасные и качественные дороги».