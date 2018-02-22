Ярославль, 22 февраля, 2018, 12:51 — ИА Регнум. В Ярославле отменен «Марш памяти Бориса Немцова». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель регионального отделения «ПАРНАС» Василий Цепенда.

Марш памяти Бориса Немцова

«Марш памяти Бориса Немцова» проходил в Ярославле в 2016 и в 2017 годах. В этот раз ярославская оппозиция также планировала почтить память политика. «Парнасовцы» запросили соответствующее разрешение в администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля на дату 25 февраля. Однако вместо запрашиваемого марша в центре города от памятника Николаю Некрасову до дома на улице Трефолева, где жил Борис Немцов, чиновники предложили провести митинг в парке Мира.

«Мы хотели провести именно шествие, и даже предлагали другие альтернативные маршруты. Они все заканчивались у дома погибшего депутата или у места его работы — здания областной думы на Советской площади. Ведь это логично? Нам же предлагают провести акцию где-то в неудобном месте. И митинг вместо шествия. 25 февраля в Ярославле ожидаются серьезные морозы и собирать людей, чтобы они стояли и мерзли, мне бы не хотелось», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Василий Цепенда.

В «ПАРНАСе» предложили всем желающим в день смерти политика просто возложить цветы у здания областной думы, где он работал.