Москва, 22 февраля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. На этой укороченной торговой неделе рубль скуп на движения, консолидируясь с небольшим нисходящим уклоном на фоне того, что локальные позитивные факторы практически полностью нивелируют негативные для российской валюты сигналы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Основное давление на рубль приходится со стороны доллара, который 21 февраля продолжил укрепление после публикации протокола январского заседания ФРС США. Тон документа подтвердил уместность ожиданий дальнейшего плавного ужесточения политики при условии продолжения экономического роста», — отметил эксперт.

В последнее время долларовые быки стали чуть активнее проявлять себя, но в целом картина по американской валюте, которая остается вблизи трехлетних минимумов, остается медвежьей.

«Не ощущает поддержки российская валюта и со стороны нефтяного рынка, где продолжается планомерное отступление котировок под влиянием «американского фактора».

С этого фронта 22 февраля могут поступить свежие, более внятные сигналы после публикации официального отчета минэнерго США по запасам и добыче, дальнейшее увеличение которой способно отправить Brent к новым минимумам и, соответственно, усилить давление на рубль», — пояснил Блинов.

В противовес выступают такие факторы поддержки, как налоговый период, пик которого придется на начало следующей недели, а также оптимистичные ожидания 23 февраля относительно решения международных агентств S&P и Fitch по суверенному рейтингу России.

«Если РФ получит инвестиционный рейтинг, это станет хорошим подспорьем не только для рубля, но и для российских активов в целом, повысив их привлекательность в глазах иностранных инвесторов», — считает эксперт.

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