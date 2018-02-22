Симферополь, 22 февраля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Штаб кандидата в президенты России Ксении Собчак, которая не признаёт российский статус Крыма, разместил в местном правительственном издании бесплатную агитацию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак. Крым

В частности, агитация данного кандидата была опубликована 21 февраля в «Крымской газеты», учредителем которой является министерство внутренней политики, информации и связи РК.

«К сожалению, не могли отказаться от публикации по закону. А очень хотели», — прокомментировали публикацию сотрудники газеты.

«Да. Зато штаб мог отказаться от публикации. Но не отказался! И на завтрак слетаем в Вашингтон, и в «оккупированном» Крыму за себя на выборах президента РФ поагитируем бесплатно», — отмечают в соцсетях крымчане.

«Так это показатель их жизненной позиции — мы вас ненавидим, но от «халявы» не откажемся», — рассуждают местные жители.

Помимо этого, многие считают, что, несмотря на свои заявления, данным поступком кандидат в президенты РФ фактически признаёт полуостров российской территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальная телеведущая Ксения Собчак неоднократно называла воссоединение Крыма с Россией незаконным, а референдум, который прошёл на полуострове в 2014 году, — «фальшивым».

"Это было фальшивое голосование. Реальное голосование не может быть с одним вопросом. Пьёте ли вы коньяк по утрам? Это не вопрос для референдума. В Крыму должен быть проведен международный реальный референдум с наблюдателями. И крымчане должны сами решать, где им быть. Должен быть задан вопрос не один, а три вопроса. Хотите ли стать частью России? Хотите ли вы стать частью Украины? Или, вот тут нас могут ждать большие сюрпризы, вы хотите стать вообще независимыми? Есть огромное число людей, например, крымские татары, которые, может быть, хотят видеть Крым независимым. Но это не нам с вами решать», — отмечала Собчак.

18 марта 2018 года крымчане впервые будут выбирать главу Российского государства. На пост претендуют восемь кандидатов: Владимир Путин, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Борис Титов и уже названная Собчак.