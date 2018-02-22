Москва, 22 февраля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Судебное разбирательство необъективно, если судья выносит свой вердикт ещё до рассмотрения дела, считает председатель Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Ольга Леткова. Об этом она заявил 22 февраля в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале», комментируя скандал на Кубани, участником которого предположительно стал судья Курганинского районного суда Константин Распопов, якобы призвавший стерилизовать многодетную мать.

Pravoslavie.ru Мать

«Судья так отвечать не мог, — заявила Леткова. — У нас есть принцип независимости и объективности. Не заслушав сторону, судья, ещё даже не приняв дело к рассмотрению, уже выносит свой вердикт. Можно говорить, что это будет необъективное разбирательство. Но что сказал судья? Эта точка зрения популярная. Это идеология фашистской Германии. Нюрнбергский процесс её осудил, но это возродилось в США в виде ассоциации планирования семьи».

С ней согласился адвокат Евгений Тарло, заметивший, что судье, который позволил себе такие высказывания, следует заявить отвод.

Напомним, что в Краснодарском крае проводится проверка в отношении судьи, который, если верить информации, появившейся в сети, предложил стерилизовать многодетную мать, дабы та больше не рожала. Накануне в интернете появилась аудиозапись, на которой предположительно записан разговор судьи Курганинского районного суда Константина Распопова и адвоката многодетной матери, в отношении которой будет рассматриваться дело о лишении родительских прав. В разговоре с адвокатом её собеседник высказывает мысль о необходимости провести над многодетной матерью операцию по стерилизации.

По имеющейся на сегодняшний день информации, речь идёт о женщине, родившей восемь детей. Двое уже взрослые, двое по решению суда живут с бабушкой, а четырёхлетняя дочка погибла (утонула) два года назад.