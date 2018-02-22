Оренбург, 22 февраля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. На Оренбургскую область надвигается эпидемия гриппа и ОРВИ. Пока ситуация расценивается как неэпидемическая, но еженедельно она усугубляется. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, с 12 по 18 февраля 11,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, в том числе в Оренбурге — 5,07 тыс. случаев, что на 12,5% и 9,3% больше, чем на предшествующей неделе соответственно.

Эдвард Мунк. Больная девочка

Рост прогнозируется и по итогам текущей недели (19−25 февраля). Во всех возрастных группах отмечается увеличение количества больных ОРВИ — с наибольшей интенсивностью у взрослых.

В настоящее время из-за высокого уровня заболеваемости в Оренбургской области на карантин закрыто две школы и два детских сада. Кроме того, частично закрыто 12 классов в шести школах.

Среди обследованных оренбуржцев велика доля тех, у кого обнаружен вирус гриппа. По словам специалистов, сейчас регион на грани эпидемии, начало весны регион может в встретить в эпидемическом состоянии.

По данным портала prognozprostudy.ru, в Оренбуржье индекс простуды достиг восьми из десяти возможных баллов. 24 февраля прогнозируют рост показателя на один балл. Индекс рассчитывается автоматически, при помощи математической модели, которая обрабатывает несколько видов данных: погодные условия, изменение запросов в поисковых системах и обсуждения пользователей в социальных сетях и на форумах, посвящённые тематике простуды и гриппа.