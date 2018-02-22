Екатеринбург, 22 февраля, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге жители микрорайона Химмаш требуют сохранить Дворец культуры. Здание может исчезнуть, а на его месте возведут жилой комплекс и административное здание, опасаются граждане, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы yandex.ru Екатеринбург, Чкаловский район, микрорайон Химмаш, ул. Грибоедова, 13. Дворец культуры

Жилой район Химмаш — это отдалённая окраина Екатеринбурга. Здесь проживают несколько десятков тысяч человек. Дворец культуры был построен в 1965 году. Он, по сути, единственный на всю округу. Туда приезжают заниматься дети с других территорий Чкаловского района Екатеринбурга. Всего различные секции посещают порядка 700 детей.

В январе родители юных жителей Чкаловского района узнали, что Дворец культуры может исчезнуть. Вместо него появится комплекс с жилыми и административными зданиями.

Известно, что здание принадлежит структурам компании AVS Group. Там пока не дали официального комментария. Между тем администрация Екатеринбурга уже выступила с публичным заявлением. По данным мэрии, у собственника нет законных оснований для сноса здания. Речь идёт лишь о реконструкции.

«Мы видели предложение собственника на демонтаж ДК «Химмаш» и строительство на его месте жилого комплекса со встроенными помещениями для кружков и секций, однако разрешение на этот проект получено не было», — заявил глава городского департамента архитектуры Андрей Молоков.

По его словам, здание дворца должно остаться на месте.

А тем временем обеспокоенные родители вышли на пикет к зданию мэрии. К ним вышел лично Андрей Молоков, который объяснил, что речь идёт не о сносе, а о реконструкции. Однако тревог это не сняло. Люди требуют сохранить Дворец культуры «Химмаш» и готовы к решительным действиям.