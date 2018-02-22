Ярославль, 22 февраля, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Стали известны новые подробности громкого происшествия в Ярославле, когда водитель Лады Гранта сбил на переходе женщину и уехал с места происшествия. На суде водитель отказался от показаний.

Скриншот видео группы «Дороги Ярославля» в Facebook ДТП в Ярославле

«Пользуясь статьей 51 Конституции РФ, водитель в суде от дачи показаний отказался, были оглашены письменные показания, которые он давал органам дознания. Он не подтверждает факт наезда на женщину. Сам он в основном молчал, выступал представитель», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталья Сарбунова.

Между тем суд посчитал 75-летнего водителя виновным в оставлении места происшествия. Органам дознания водитель рассказал, что действительно ехал в это время в этом месте. При этом никакого ДТП не заметил. По этому маршруту на своем автомобиле пенсионер регулярно ездил за молоком, продающимся из бочки. Была опрошена даже продавщица молока, которая подтвердила то, что дедушка периодически приезжал на своей машине.

Необходимость этого возникла, чтобы определить, именно ли этот человек находился за рулем автомобиля. Дело в том, что в страховку на машину был вписан внук хозяина. Но он заявил, что давно не ездил на машине и в тот момент находился на работе.

Суд оценил отрицание факта аварии как избранный способ защиты, признал пенсионера виновным в оставлении места дорожно-транспортного происшествия. Однако не исключено, что пожилой человек, действительно, не заметил женщину в силу возраста и состояния здоровья. Водитель является инвалидом 2-й группы.

Это обстоятельство для мирового суда не было существенным, так как он рассматривал лишь дело об административном правонарушении. Более тщательно происшествие исследует следствие и суд в рамках уголовного дела, которое также расследуется.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, резонанс происшествие, зафиксированное камерами наблюдения, получило именно из-за предположения, что водитель сознательно и цинично уехал, по сути раздавив упавшую на переходе женщину — инвалида детства.