Москва, 22 февраля, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Доля жителей России, заявивших о готовности принять участие в выборах президента РФ, составляет 81,1%. Показатель остается в диапазоне 78,5−81,3%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

7,3% граждан РФ не планируют участвовать в голосовании. 11,6% респондентов

пока не решили, пойдут голосовать или нет. 1,1% затруднились ответить.

Показатель электоральной поддержки Владимира Путина в середине февраля остается в пределах 67−72%.

По данным на 18 февраля отдать за него свой голос на президентских выборах готовы 69,5% российских граждан.

На втором месте в рейтинге — Павел Грудинин. Его электоральный показатель составляет 7,5% и остается на уровне конца января.

Третью позицию занимает Владимир Жириновский — 5,3% от общего числа избирателей. За Григория Явлинского готовы проголосовать 1,4%.

Рейтинг Ксении Собчак — 0,9%, за Сергея Бабурина готовы отдать голос 0,4%, за Бориса Титова — 0,3%, за Максима Сурайкина — 0,1%.

Опрос проведен 12−18 февраля 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 7000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы, чтобы повысить явку избирателей на выборах президента РФ, решили празднично оформить избирательные участки.

Это связано с тем, что в столице явка на выборах является одной из самых низких в России.

Избирательные участки будут украшены воздушными шарами и баннерами. Дорогу к участкам москвичам покажут специальные навигаторы, расположенные на фонарных столбах.

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