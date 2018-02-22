Ярославль, 22 февраля, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Реставрация храма Богоявления в Рыбинском районе Ярославской области, где был крещен адмирал Федор Ушаков, может начаться в этом году. Об этом сообщает портал правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Храм Богоявления в Хопылево

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2017 года региональные власти заявили о планах восстановить на родине Федора Ушакова не только храм, где он был крещен, но и монастырь, упраздненный еще при Екатерине II.

21 февраля руководитель проекта Виталий Горошников рассказал председателю правительства области Дмитрию Степаненко о том, как идет подготовка к реставрации.

«Мы завершили обследование строительных конструкций здания, выпустили комплект документации, смету на первоочередные противоаварийные и консервационные работы. На различных участках здания сделано семь шурфов, обследованы фундамент, грунт, своды верхнего и нижнего храма. Осуществлена экспертиза объема и качества проводимых ранее работ по укреплению фундамента храма», — рассказал руководитель проекта Виталий Горошников.

Сейчас подана заявка в Министерство культуры на получение средств из федерального бюджета на противоаварийные работы. Состояние храма, закрытого в советское время, очень тяжелое. Необходимо укрепление фундамента, ремонт сводов и стен. Параллельно может начаться и реставрация наружного контура храма, если на это найдутся средства. Поиском их занимается правительство региона.

«Проведены все подготовительные работы, готова необходимая проектно-сметная документация. Это процесс не быстрый, но основной. Идет беспрерывный поиск потенциальных инвесторов, поскольку объем работ немалый. Уже понятно, как интегрировать данный проект в программу развития туристического кластера Ярославской области», — сказал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM Виталий Горошников, параллельно с подготовкой к реставрации ведется научная работа в архивах по исследованию истории храма, которая позволит открыть ранее неизвестные страницы памятника, построенного в 1701 году.

Адмирал Федор Ушаков — один из создателей Черноморского флота России, участник Русско-турецкой войны 1768—1774 годов, войны с Наполеоном. В морских сражениях не потерпел ни одного поражения. В 2004 году причислен Русской православной церковью к лицу святых. Храм Богоявления — часть древнего Богоявленского островного мужского монастыря, единственный сохранившийся памятник, связанный с началом становления великого флотоводца на его малой родине. Является объектом культурного наследия федерального значения.