Киев, 22 февраля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. «Северный поток — 2» подорвет энергетическую независимость Украины, поэтому власти США выступают против данного проекта. Об этом, как передает агентство УНИАН, заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время выступления в Дипломатической академии Украины.

Gazprom.ru Северный поток-2

«Будущее, которое не будет зависеть от России и не станет инструментом российской агрессии, — сказал Салливан. — Мы (власти США) по этой причине против газопровода «Северный поток — 2», который на европейском континенте подрывает нашу цель диверсификации энергетики и энергетической независимости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» — это газопровод через Балтийское море, который соединит РФ и Германию. Ожидается, что новый газопровод пройдет через Финляндию, Швецию и Данию. Запланированная мощность газопровода — 55 млрд кубометров природного голубого топлива в год.

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